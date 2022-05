Peugeot 408 | il Leone annuncia un nuovo modello

Pubblicità

ClaudioDriver : Dite che sarà parente della C5 X questa nuova @Peugeot 408? - Automotoreit : Nuovo Peugeot 408, annunciato un nuovo modello. #peugeot #peugeot408 - Motor1italia : ???? La nuova #Peugeot 408 è pronta e mostra il frontale. Debutterà a fine giugno. - ClubAlfaIt : #Peugeot 408: confermato ufficialmente il suo debutto a giugno #NuoviModelliPeugeot - usadosdebahia : Peugeot 408 HDI 2014 Precio $ 2.200.000 Acepto permuta Contesto Whatsapp Tel 2914237120 -

, la Casa del Leone annuncia un nuovo modello . Che sarà presentato ufficialmente a fine giugno . L'immagine di anteprima mostra la calandra della vettura, dove compare anche il numero . ...Il riferimento va ovviamente alla nuova. Questo sarà un modello che,, come anticipa il comunicato, 'coniuga in modo originale i codici caratteristici dei SUV con una silhouette dinamica ...Peugeot ha annunciato l'arrivo di un nuovo modello inedito, 408. Hanno anche pubblicato la prima foto della nuova vettura.Il crossover coupé francese verrà presentato in anteprima a fine giugno e oggi mostra il proprio frontale Che Peugeot sia ormai in procinto di presentare un nuovo crossover coupé è cosa risaputa da t ...