Petrolio russo | von der Leyen | “Accordo sui principi del sesto pacchetto di sanzioni Entro fine anno stop al 90% delle importazioni” – Video

(Di martedì 31 maggio 2022) “Abbiamo avuto un’ottima discussione stanotte e sono lieta che i leader siano stati capaci di accordarsi suideldi. Il Consiglio dovrebbe ora essere in grado di finalizzare il divieto di quasi il 90% dell’importazione diladell’”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der, durante la conferenza stampa a termine della prima giornata di Consiglio europeo. “Torneremo a lavorare per il restante 10%”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza della decisione di eliminare “dal sistema Swift la Sberbank, la più grande banca russa, nonché la decisione di lavorare ad unstraordinario di assistenza finanziaria di ...

L'embargo alha ottenuto il via libera ma con importanti deroghe: il divieto d'importazione riguarderà solo il greggio che arriva via mare . Resta f uori dal bando l'oleodotto Druzhba, ...La replica della Russia La Russia replica all'ultimo round di sanzioni europee sulassicurando che troverà nuovi importatori. Il rappresentante permanentepresso gli organismi ...Il Consiglio europeo si riunirà anche oggi per continuare la discussione su come sostenere l’Ucraina e al tempo stesso stringere la morsa ...L’Ue raggiunge l’accordo sull’embargo al petrolio russo, parte del sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca per la guerra in Ucraina che sarà finalizzato domani dagli ambasciatori dei 27 a Bruxelles.