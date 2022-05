Petrolio Russia | Mosca all’Ue | “Troveremo nuovi importatori”

(Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Lareplica all’ultimo round di sanzioni europee sulassicurando che troverà. Il rappresentante permanente russo presso gli organismi internazionali a Vienna, Mikhail Ulyanov, lo ha fatto citando Ursula von der Leyen. “Come ha detto giustamente ieri – ha scritto su Twitter -, latroverà. Degno di nota il fatto che contraddica le sue dichiarazioni del giorno prima. Rapido cambiamento di impostazione che indica che l’Ue non è in gran forma”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

I leader dei 27 Paesi, al termine di una lunga trattativa, hanno raggiunto un accordo. Rinviato invece lo stop al greggio trasportato attraverso oleodotto. Si va verso l'inserimento del patriarca ...Netto progresso per i corsi del greggio dopo che alla fine l'Unione europea è riuscita a trovare l'accordo sull'embargo di buona parte dell'export didalla(è stato necessario ...APPROFONDIMENTI IL RETROSCENA Embargo petrolio russo, Draghi ottiene garanzie. Lo annuncia il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, dopo l'intesa politica raggiunta questa notte dai leader ...ROMA, 31 MAG - Petrolio in netto rialzo dopo l'accordo al vertice europeo sull'embargo all'oro nero russo: il Brent è trattato a 123,32 dollari al barile, in rialzo dell'1,36%, riaggiornando i livelli ...