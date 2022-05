Petrolio e sanzioni Russia, Zelensky: “Mosca paghi prezzo alto” (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Bene il sesto pacchetto di sanzioni Ue con l’embargo sul Petrolio russo, anche se era passato “molto tempo” dalle ultime misure contro Mosca approvate da Bruxelles. E’ il commento che arriva nella notte dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ieri si era collegato in video con i 27 per sollecitarli ad approvare l’embargo sul Petrolio russo. “La pausa per concordare nuove sanzioni in Europa è stata troppo lunga – ha lamentato Zelensky in una nota-. Il quinto pacchetto di sanzioni era stato presentato l’8 aprile, dunque è passato troppo tempo prima che si rafforzassero le sanzioni europee contro la Russia”. Il presidente ucraino ha poi ringraziato il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Bene il sesto pacchetto diUe con l’embargo sulrusso, anche se era passato “molto tempo” dalle ultime misure controapprovate da Bruxelles. E’ il commento che arriva nella notte dal presidente ucraino Volodymyr, che ieri si era collegato in video con i 27 per sollecitarli ad approvare l’embargo sulrusso. “La pausa per concordare nuovein Europa è stata troppo lunga – ha lamentatoin una nota-. Il quinto pacchetto diera stato presentato l’8 aprile, dunque è passato troppo tempo prima che si rafforzassero leeuropee contro la”. Il presidente ucraino ha poi ringraziato il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, ...

