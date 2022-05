Perisic | ufficiale l' addio all' Inter | La mia avventura finisce qui

Pubblicità

leggoit : #ivan perisic, l'addio all'#inter è ufficiale. Il post su Instagram: «Ogni fine segna un nuovo inizio» - SpazioInter : Perisic-Tottenham, è ufficiale: il commovente messaggio ai tifosi - - Lautaro79772178 : RT @InterHubOff: ?????? Perisic ha firmato il contratto con il Tottenham ieri sera. Accordo biennale confermato, presto l’annuncio ufficiale.… - InterHubOff : ?????? Perisic ha firmato il contratto con il Tottenham ieri sera. Accordo biennale confermato, presto l’annuncio uff… - LucianoDavite : ufficiale: se dopo aver ceduto o lasciato andare Lukaku Hakimi Eriksen Perisic Conte mi cedono un altro fuoriclass… -

Ora il Tottenham Adesso manca soltanto l'annuncioper il trasferimento dial Tottenham dove ritroverà Antonio Conte. Il giocatore ha già svolto le visite mediche e firmato un ...... nelle prossime ore l'annunciocon il Tottenham Dopo le tante indiscrezioni degli ultimi giorni, ecco l'addio diall'Inter, tramite un lungo post sui social: IL POST ...Il Tottenham potrebbe annunciare già oggi la firma di Ivan Perisic. La notizia rimbalza dall'Inghilterra: secondo i colleghi dell'Evening Standard, in giornata gli Spurs renderanno noto l'accordo con ...L'esterno croato non ha accettato l'offerta del club nerazzurro per rinnovare, firmerà col Tottenham e giocherà in Premier League. L'esterno croato saluta l'Inter dopo tanti anni e tanti successi. ...