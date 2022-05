Pubblicità

EM1998_ : RT @MilanNewsit: Perinetti: 'De Ketelaere? Il Milan è già piuttosto avanti...' - IlBuffi82 : RT @MilanNewsit: Perinetti: 'De Ketelaere? Il Milan è già piuttosto avanti...' - ale_taia : RT @MilanNewsit: Perinetti: 'De Ketelaere? Il Milan è già piuttosto avanti...' - sportli26181512 : Perinetti: 'De Ketelaere? Il Milan è già piuttosto avanti...': Giorgio Perinetti, ex ds, tra le altre, di Napoli, P… - acm1899m : RT @MilanNewsit: Perinetti: 'De Ketelaere? Il Milan è già piuttosto avanti...' -

TUTTO mercato WEB

Ecco quanto evidenziato da CN24: IntervistaCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieEcco quanto evidenziato da CN24: IntervistaCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie Perinetti svela: "De Ketelaere può essere un affare. Il Milan è già piuttosto avanti" Giorgio Perinetti, ex ds, tra le altre ... "In Belgio si potrebbe fare qualche ottimo affare. De Ketelaere del Bruges potrebbe essere uno di questi. Il Milan è già piuttosto avanti...".Giorgio Perinetti, decano dei dirigenti italiani, ha parlato della trattativa avanzata del Milan per De Ketelaere ...