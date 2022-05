"Perché commenta le Ferrari indossando quella divisa?": Aldo Grasso a valanga su Marc Gené (Di martedì 31 maggio 2022) La Ferrari è reduce da un GP di Monaco a dir poco deludente. Dopo aver dominato l'intero weekend, il muretto della scuderia di Maranello ha vanificato tutto con una strategia sbagliata che ha fatto sì che Charles Leclerc passasse da una vittoria scontata al quarto posto. Una debacle dolorosa, considerando che dopo l'avvio folgorante la Ferrari è stata ripresa e sorpassata dalla Red Bull nelle classifiche. Aldo Grasso ha deciso di tornare su quanto accaduto domenica a Monaco, definendo una “cavolata colossale” la strategia errata della Ferrari. D'altronde lo ha ammesso anche Mattia Binotto, che ha compreso l'enorme delusione di Charles Leclerc: “Se un pilota da primo finisce quarto qualcosa non ha funzionato, c'è qualche scelta da rivedere”. Grasso ha però criticato ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Laè reduce da un GP di Monaco a dir poco deludente. Dopo aver dominato l'intero weekend, il muretto della scuderia di Maranello ha vanificato tutto con una strategia sbagliata che ha fatto sì che Charles Leclerc passasse da una vittoria scontata al quarto posto. Una debacle dolorosa, considerando che dopo l'avvio folgorante laè stata ripresa e sorpassata dalla Red Bull nelle classifiche.ha deciso di tornare su quanto accaduto domenica a Monaco, definendo una “cavolata colossale” la strategia errata della. D'altronde lo ha ammesso anche Mattia Binotto, che ha compreso l'enorme delusione di Charles Leclerc: “Se un pilota da primo finisce quarto qualcosa non ha funzionato, c'è qualche scelta da rivedere”.ha però criticato ...

