“Pensava di essere il nuovo Messi | si è fatto trascinare” | Allegri punge Dybala

(Di martedì 31 maggio 2022) L’addio di Pauloalla Juventus è sempre più amaro. Il club bianconero ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza, la dirigenza havalutazioni dal punto di vista economico, fisico e tecnico. Le ultime stagioni del calciatore sono state condizionate da qualche infortunio di troppo, dal punto di vista tecnico le qualità dell’argentino non sono in discussione. La trattativa avviata è quella con l’Inter, ma si sono registrati contatti anche con la Roma e altri club inglesi, la risposta del calciatore è prevista a stretto giro di posta. I rapporti tranon sono stati sempre idilliaci, il calciatore non avrebbe gradito qualche panchina di troppo nei momenti chiave della stagione. L’allenatore bianconero ha parlato ai microfoni di DANZ e non ha risparmiato una frecciatina nei confronti ...

Pubblicità

CalcioWeb : #Allegri torna a parlare di #Dybala: l'allenatore della #Juventus punge il calciatore - infoitsport : Allegri sorprende tutti: “Dybala pensava di essere il nuovo Messi!” - zazoomblog : Allegri: «Dybala deve tornare a essere se stesso c’è stato un momento in cui pensava di essere il nuovo Messi» -… - napolista : #Allegri: «#Dybala deve tornare a essere se stesso, c’è stato un momento in cui pensava di essere il nuovo Messi»… - Fprime86 : RT @Spazio_J: Allegri sorprende tutti: “Dybala pensava di essere il nuovo Messi!” - -

IlNapolista

A Dazn: "Un giocatore non può emulare o pensare dicome un altro. Ha ancora tanto da dare, gioca in modo divino". Db Torino 06/02/2022 - campionato di calcio serie A / Juventus - Hellas Verona / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: ...Il prossimo traguardo è quello di far sì che Forza Italia possa tornare ail primo partito ... Ma a sparire dalla vita politica del Paese fu chiche il Cav fosse da rottamare. Invece ... Allegri: «Dybala deve tornare a essere se stesso, c'è stato un momento in cui pensava di essere il nuovo Messi» - ilNapolista Francesca De Andrè ora sta meglio. La nipote di Faber, figlia di Cristiano De Andrè, per la prima volta in tv dopo le violenze subite dall’ex compagno racconta il suoi incubo, quello di cui è stata pr ...Lo scrittore amava farsi fotografare, ascoltare musica al grammofono e parlare al telefono. Tuttavia, non poteva dire in modo inequivocabile se queste innovazioni fossero un bene o un male per l’uomo ...