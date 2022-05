Penne al salmone per uccidere il patrigno e avvelenare la madre | condannato a 30 anni

(Di martedì 31 maggio 2022) La Corte d'assise ha emesso la pena per Alessandro Leon Asoli. Il giovane aveva preparato un piatto dialper lae il compagno, ma la sua intenzione andava ben oltre il gesto d'amore

...in mattinata condannato ieri ha 30 anni ventenne Alessandro Leon asoli accusato dell'omicidio del patrigno Lorenzo Grimaldi 57enne morto il 15 aprile 2021 dopo mangiato un piatto dial...alletali I fatti risalgono a più di un anno fa, in un appartamento alle porte di Casalecchio. Il 15 aprile 2021 - questa la ricostruzione appurata nel procedimento - Asoli aggiunge ...Intorno alle 22, dopo aver fatto sedere a tavola la madre e il patrigno, il ragazzo aveva servito loro un piatto di penne al salmone. Inizialmente i due si erano straniti del gesto, ma subito dopo ...La Corte di assise di Bologna dopo 12 ore di camera di consiglio, iniziata in mattinata, ha condannato a 30 anni il ventenne Alessandro Leon ...