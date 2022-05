Pelle secca? Prova il burro corpo alla lavanda fai da te: risultato garantito! (Di martedì 31 maggio 2022) Soffri di Pelle secca e non sai più quale prodotto utilizzare? Prova il burro corpo alla lavanda fai da te. Il burro corpo è un prodotto ideale per il tuo corpo, perché ti protegge dalla Pelle secca durante i mesi più freddi e ti ripara dalle scottature nei mesi più caldi. La cura della Pelle L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 31 maggio 2022) Soffri die non sai più quale prodotto utilizzare?ilfai da te. Ilè un prodotto ideale per il tuo, perché ti protegge ddurante i mesi più freddi e ti ripara dalle scottature nei mesi più caldi. La cura dellaL'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

budino1234 : Riassunto della diretta: ho scoperto di non avere la pelle secca. ????#jeru #jessskincare# - Albatrosfenice1 : @hankerdemolover Pensa invece che quando nn lo avrai più lo rimpiangerai ...caldane, gonfiore ,pelle secca,chili in più...?? - AlauniraSilver : @pedropascalss Scusa, si chiama sapone molle. Yep, lo diluisci nell'acqua e poi lo spruzzi con il nebulizzatore. Pr… - ukeusui : La mia pelle è così secca che sono arrivata ad un punto in cui sembra che sto facendo le scaglie full cosplay di lu… - beauty_opera : ROWALU | Mousse Detergente Viso | Struccante Viso e Occhi | Schiuma Idratante per tutti i tipi di Pelle, anche Sens… -