Pecchia è il nuovo allenatore del Parma: mancano solo firme e annuncio (Di martedì 31 maggio 2022) . Ancora in B dopo la promozione con la Cremonese Fabio Pecchia ha trovato l’accordo per legarsi al Parma per i prossimi due anni. Ora Pecchia e il club si incontreranno per la firma e l’annuncio, che potrà avvenire solo 24 ore dopo dalla risoluzione avvenuta oggi dalla Cremonese. Lo riporta Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 31 maggio 2022) . Ancora in B dopo la promozione con la Cremonese Fabioha trovato l’accordo per legarsi alper i prossimi due anni. Orae il club si incontreranno per la firma e l’, che potrà avvenire24 ore dopo dalla risoluzione avvenuta oggi dalla Cremonese. Lo riporta Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

