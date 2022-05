Pax mafiosa, pm chiede condanna a 12 anni e mezzo per avvocato e a 20 per Casamonica (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – condannare l’avvocato Angelo Staniscia a 12 anni e mezzo e Salvatore Casamonica a 20 anni di carcere. Queste le richieste dei pm della Dda di Roma Giovanni Musaro’ e Mario Palazzi al termine della requisitoria nel processo nato dall’inchiesta sulla ‘pax’ mafiosa a Ostia. Le accuse per Casamonica, esponente di vertice del clan già detenuto al 41 bis, e per Staniscia sono di concorso esterno in associazione mafiosa. I due sostituti procuratori, per l’avvocato Staniscia, hanno sollecitato anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Al centro dell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia, coordinata dai procuratori aggiunti Michele Prestipino e Ilaria Calo’, che aveva ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) –re l’Angelo Staniscia a 12e Salvatorea 20di carcere. Queste le richieste dei pm della Dda di Roma GiovMusaro’ e Mario Palazzi al termine della requisitoria nel processo nato dall’inchiesta sulla ‘pax’a Ostia. Le accuse per, esponente di vertice del clan già detenuto al 41 bis, e per Staniscia sono di concorso esterno in associazione. I due sostituti procuratori, per l’Staniscia, hanno sollecitato anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Al centro dell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia, coordinata dai procuratori aggiunti Michele Prestipino e Ilaria Calo’, che aveva ...

