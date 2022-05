Patrigno ucciso dopo aver mangiato penne avvelenate | condannato a 30 anni

(Di martedì 31 maggio 2022) La Corte di assise di Bologna12 ore di camera di consiglio, iniziata in mattinata, haa 30il ventenne Alessandro Leon Asoli, accusato dell'omicidio delLoreno Grimandi, 57enne morto il 15 aprile 2021un piatto dial salmonecon nitrito di sodio, e del tentato omicidio, con le stesse modalità, della madre Monica Marchioni. La pm Rossella Poggioli aveva chiesto l'ergastolo.La sentenzaLa Corte ha inflitto tredi libertà vigilata al termine della pena e deciso un risarcimento di 500mila euro alla madre della vittima e 750mila euro di provvisionale per la madre dell'imputato.

