Pato | «Vi racconto cosa mi è successo Ho pagato a caro prezzo | ma se la vita è un gioco | io ho vinto»

(Di martedì 31 maggio 2022) In una lettera pubblicata su The Players Tribune, l’ex attaccante del Milan, Alexandre, ripercorre la sua carriera dai momenti più belli a quelli più brutti. «Sostate pensando. L’ho sentito dire per 10 anni. “?”. “Perchénon hail Pallone d’Oro?”. “Perchéera sempre infortunato?” Mah. Avrei dovuto rispondere a queste domande tempo fa. C’erano tantissime voci, specialmente a Milano. Facevo troppo festa. Non avevo voglia. Vivevo nel mondo delle favole. Quando volevo parlare mi veniva detto di “pensare al calcio”. Ero troppo giovane per controbattere. Davvero, ero solo un bambino. Quindi credo sia arrivato il momento di fare un po’ di chiarezza. Ora ho 32 anni. Sono felice e in forma. Non provo risentimento ...