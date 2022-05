Patente Nautica | da domani i nuovi quiz per l’esame

Pubblicità

ledicoladelsud : Nautica, da domani adottati nuovi quiz patente - LocalPage3 : Nautica, da domani adottati nuovi quiz patente - fisco24_info : Nautica, da domani adottati nuovi quiz patente: (Adnkronos) - Da domani, 1° giugno, partiranno le prime sessioni di… - lifestyleblogit : Nautica, da domani adottati nuovi quiz patente - - italiaserait : Nautica, da domani adottati nuovi quiz patente -

Da domani, 1° giugno, partiranno le prime sessioni di esami che adottano i quiz di teoria e gli esercizi di carteggio frutto della riforma dell'esame per lafortemente voluto da Confindustriainsieme alle associazioni delle scuole nautiche. "Il nuovo esame dellaè un'occasione di maggior avvicinamento alla...Roma - Entrano in vigore da domani 1 giugno i nuovi quiz di teoria per gli esami per il conseguimento della. Come noto si tratta di uno snellimento dei quiz, frutto di una lunga e complessa trattativa tra Confindustriae la Guardia Costiera/ Comando Generale delle Capitanerie di ...Roma, 31 mag. (Adnkronos) - Da domani, 1° giugno, partiranno le prime sessioni di esami che adottano i quiz di teoria e gli esercizi di ...Le nuove domande incentrate più sulla navigazione pratica, effettuata su scafi con motorizzazioni e attrezzature veliche attuali, che sulle nozioni teoriche ...