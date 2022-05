Parosmia | come nasce e con quali alimenti | la percezione olfattiva alterata

Leggi su dilei

(Di martedì 31 maggio 2022) In tempo di Covid-19, soprattutto nei primi periodi della pandemia, l’attenzione si è concentrata su un sintomo molto frequente ed immediatamente percepito da chi lo sviluppava in seguito all’infezione da Sars-CoV-2. E molto si è scritto per cercare di spiegare i perché dell’anosmia, ovvero la perdita della sensazioneche spesso, vista anche la combinazione delle percezioni nervose del gusto, si associava all’ageusia. Ma ovviamente, un olfatto che “gioca” brutti scherzi non è assolutamente legato solamente a Covid-19 ed alle sue sequele. Per alcune persone una distorsione dellasi può verificare anche in altri casi, ad esempio dopo un forte raffreddore o una sinusite. Così si parla di, un’alterazione nelle normali percezioni, che porta le persone a ...