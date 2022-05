Panchina Empoli: Andreazzoli verso l’addio, pronto Zanetti? (Di martedì 31 maggio 2022) Nella prossima stagione la Panchina Empoli potrebbe cambiare padrone. L’attuale tecnico Aurelio Andreazzoli è in procinto di lasciare il club toscano dopo l’addio del ds Accardi. Si cercherà di ricucire lo strappo, ma già circolano con insistenza le voci sul suo successore che dovrebbe essere Paolo Zanetti. Panchina Empoli: Zanetti successore di Andreazzoli? C’è aria di rivoluzione all’interno del club toscano. Nonostante l’ottimo campionato, chiuso al 14esimo posto con 41 punti in 38 partite, 10 vittorie, 11 pareggi e 17 sconfitte, l’Empoli si prepara ad un doppio addio. L ‘addio del ds Accardi dovrebbe essere seguito anche da quello del tecnico romano, molto legato al dirigente. Senza contare che sia Cagliari ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 31 maggio 2022) Nella prossima stagione lapotrebbe cambiare padrone. L’attuale tecnico Aurelioè in procinto di lasciare il club toscano dopodel ds Accardi. Si cercherà di ricucire lo strappo, ma già circolano con insistenza le voci sul suo successore che dovrebbe essere Paolosuccessore di? C’è aria di rivoluzione all’interno del club toscano. Nonostante l’ottimo campionato, chiuso al 14esimo posto con 41 punti in 38 partite, 10 vittorie, 11 pareggi e 17 sconfitte, l’si prepara ad un doppio addio. L ‘addio del ds Accardi dovrebbe essere seguito anche da quello del tecnico romano, molto legato al dirigente. Senza contare che sia Cagliari ...

