Pallavolo: Nations League al via oggi, alle 17.30 le azzurre sfidano la Turchia ad Ankara (Di martedì 31 maggio 2022) Ankara, 31 mag. (Adnkronos) - Con l'Italia tra le grandi protagoniste al via, parte oggi l'edizione 2022 della Volleyball Nations League femminile (VNL), che si concluderà a metà a luglio. Un'edizione itinerante lunga tre settimane di gioco con 16 nazionali iscritte, divise in due gironi da 8 squadre ciascuno, impegnate nel turno preliminare in programma in diverse città. Italia in Turchia nella Pool 2 fino al 5 giugno e tutti gli incontri della nazionale guidata da Davide Mazzanti, campione d'Europa nel 2021, verranno trasmessi in diretta, a partire dall'esordio di oggi ad Ankara contro le padrone di casa. Inizio match ore 17.30, da seguire su Sky Sport Uno e in streaming su Now. Oltre a Italia e Turchia, ad Ankara giocheranno anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022), 31 mag. (Adnkronos) - Con l'Italia tra le grandi protagoniste al via, partel'edizione 2022 della Volleyballfemminile (VNL), che si concluderà a metà a luglio. Un'edizione itinerante lunga tre settimane di gioco con 16 nazionali iscritte, divise in due gironi da 8 squadre ciascuno, impegnate nel turno preliminare in programma in diverse città. Italia innella Pool 2 fino al 5 giugno e tutti gli incontri della nazionale guidata da Davide Mazzanti, campione d'Europa nel 2021, verranno trasmessi in diretta, a partire dall'esordio diadcontro le padrone di casa. Inizio match ore 17.30, da seguire su Sky Sport Uno e in streaming su Now. Oltre a Italia e, adgiocheranno anche ...

Pubblicità

ivonne69villa : RT @Coninews: La Nazionale femminile campione d’Europa in carica si appresta ad affrontare la #VNL2022. ?? Il CT Mazzanti ???? ha scelto le 1… - RobertaFazio7 : RT @Coninews: La Nazionale femminile campione d’Europa in carica si appresta ad affrontare la #VNL2022. ?? Il CT Mazzanti ???? ha scelto le 1… - Coninews : La Nazionale femminile campione d’Europa in carica si appresta ad affrontare la #VNL2022. ?? Il CT Mazzanti ???? ha s… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallavolo, Volley Nations League: 14 azzurre convocate per l'esordio ad Ankara - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallavolo, Volley Nations League: 14 azzurre convocate per l'esordio ad Ankara -