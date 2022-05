Pallanuoto: Pro Recco e Brescia alle final eight di Champions League a Belgrado (Di martedì 31 maggio 2022) Sempre sotto il segno della Pro Recco e dell’AN Brescia. Chiuso il campionato, con la vittoria a gara3 dei recchelini, le due società saranno protagoniste della final eight della Champions League in programma a Belgrado dal 2 al 4 giugno. I liguri, campioni uscenti, inseguono l’undicesimo trionfo continentale; i lombardi, invece, vogliono confermarsi a livelli d’eccellenza anche in Europa e sono a caccia della loro prima, storica, Champions. Si gioca nella piscina “Vlaho Orlic”, all’interno del centro sportivo 11 Aprile: una data legata anche alla storia della Pro Recco che l’11 aprile del 1965 vinse la sua prima coppa dei campioni contro gli jugoslavi del Partizan Belgrado. L’AN Brescia aprirà i ... Leggi su sportface (Di martedì 31 maggio 2022) Sempre sotto il segno della Proe dell’AN. Chiuso il campionato, con la vittoria a gara3 dei recchelini, le due società saranno protagoniste delladellain programma adal 2 al 4 giugno. I liguri, campioni uscenti, inseguono l’undicesimo trionfo continentale; i lombardi, invece, vogliono confermarsi a livelli d’eccellenza anche in Europa e sono a caccia della loro prima, storica,. Si gioca nella piscina “Vlaho Orlic”, all’interno del centro sportivo 11 Aprile: una data legata anche alla storia della Proche l’11 aprile del 1965 vinse la sua prima coppa dei campioni contro gli jugoslavi del Partizan. L’ANaprirà i ...

