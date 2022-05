Pallanuoto, Final Eight Champions League Belgrado 2022: Pro Recco per la difesa del titolo, Brescia per l’impresa (Di martedì 31 maggio 2022) Tutto pronto a Belgrado, dove da giovedì 2 a sabato 4 giugno si terrà la Final Eight della Champions League 2021-2022 di Pallanuoto maschile: guardando il programma dettagliato, saranno proprio il Brescia e la Pro Recco a scendere subito in acqua nei primi due incontri della prima giornata, dedicata ai quarti di Finale. Le due formazioni italiane non potranno incontrarsi prima dell’ultimo atto: il Brescia, infatti, ha vinto il Girone A e giocherà così la partita inaugurale del torneo, mentre la Pro Recco, prima nel Girone B, punta alla difesa del titolo, conquistato lo scorso anno. Per il Brescia nei quarti di Finale ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) Tutto pronto a, dove da giovedì 2 a sabato 4 giugno si terrà ladella2021-dimaschile: guardando il programma dettagliato, saranno proprio ile la Proa scendere subito in acqua nei primi due incontri della prima giornata, dedicata ai quarti die. Le due formazioni italiane non potranno incontrarsi prima dell’ultimo atto: il, infatti, ha vinto il Girone A e giocherà così la partita inaugurale del torneo, mentre la Pro, prima nel Girone B, punta alladel, conquistato lo scorso anno. Per ilnei quarti die ...

