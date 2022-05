Pagamento pensioni giugno 2022 di Poste italiane: consulta il calendario completo (Di martedì 31 maggio 2022) A seguito della cessazione dello Stato di emergenza per il Covid-19, Poste italiane ha comunicato che a partire dal mese... Leggi su feedpress.me (Di martedì 31 maggio 2022) A seguito della cessazione dello Stato di emergenza per il Covid-19,ha comunicato che a partire dal mese...

Pubblicità

TuttoH24 : Poste Italiane comunica che in Basilicata le pensioni del mese di giugno saranno accreditate regolarmente a partire… - PalermoToday : Poste, in provincia di Palermo in pagamento le pensioni di giugno - GiornaleLORA : Poste Italiane: in provincia di Palermo pensioni in pagamento da mercoledì 1° giugno - ScrivoLibero : Poste Italiane comunica che ad Agrigento e provincia le pensioni del mese di giugno saranno accreditate regolarment… - LecceSette : Poste, in provincia di Lecce in pagamento le pensioni di giugno -