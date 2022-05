Padova-Palermo, aumenta la capienza all”Euganeo’: 11.500 posti a sedere, la curva… (Di martedì 31 maggio 2022) Il Comune di Padova e il club veneto si sono impegnati ad aumentare la capienza dello stadio 'Euganeo' in vista dell'attesa finale d'andata dei playoff di Serie C contro il Palermo Leggi su mediagol (Di martedì 31 maggio 2022) Il Comune die il club veneto si sono impegnati adre ladello stadio 'Euganeo' in vista dell'attesa finale d'andata dei playoff di Serie C contro il

Pubblicità

GDS_it : I tifosi del Palermo attendono il vertice in prefettura per conoscere la data della gara di ritorno della finale de… - Nmarru : @annamaria_ff I miei migliori anni furono quando da Padova fui mandato a aprire a Palermo - tuttofrosinone : Playoff Serie C, Il Palermo raggiunge il Padova in finale. Ancora una volta a segno Brunori - ILOVEPACALCIO : Il Gazzettino: 'Palermo-Padova, i tifosi biancoscudati si preparano per la trasferta. In centinaia al Barbera' - Il… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Padova, verso la finale col Palermo: out Busellato e Kirwan, Oddo studia le mosse -