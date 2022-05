Padova, il post dell’ex biancoscudato Alessandro Del Piero: “Il 31 maggio la data…” (Di martedì 31 maggio 2022) Le parole di Alessandro Del Piero sul suo passato con la maglia del Padova, nell'anniversario del suo debutto con i biancoscudati Leggi su mediagol (Di martedì 31 maggio 2022) Le parole diDelsul suo passato con la maglia del, nell'anniversario del suo debutto con i biancoscudati

Pubblicità

post_allout71 : RT @gayit: #Padova Pride Village 2022, via il 10 giugno con Anna Dello Russo madrina e Arisa in concerto - timetit : RT @timetit: Nuovo post! Lo scorso febbraio è stato reso pubblico dall'Istituto Superiore di Sanità, che ne ha patrocinato i lavori, il doc… - _heresallie : @sleahead99 Gottardo ha appena fatto il post di addio quindi nulla allora, non so però ammetto che non pensavo avre… - elo_novilunio : RT @timetit: Nuovo post! Lo scorso febbraio è stato reso pubblico dall'Istituto Superiore di Sanità, che ne ha patrocinato i lavori, il doc… - timetit : Nuovo post! Lo scorso febbraio è stato reso pubblico dall'Istituto Superiore di Sanità, che ne ha patrocinato i lav… -