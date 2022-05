(Di martedì 31 maggio 2022) Alla viglia della scadenza, il 2 giugno, del fragile cessate il fuoco in vigore da 2 mesi, appello urgente per una proroga cruciale per scongiurare un ulteriore peggioramento della crisiOltre 7 anni ...

...2022 -una proroga della fragile tregua raggiunta negli ultimi 2 mesi dalle parti in conflitto, in Yemen si rischia di raggiugere livelli catastrofici di fame.È l'allarme lanciato daalla ...di Elisa Bacciotti, responsabile campagne diItalia Il 25 maggio la conferenza dei capigruppo della Camera dei Deputati ha annunciato di ... a patto che abbiano risieduto legalmente e... Oxfam: senza nuova tregua in Yemen sarà carestia Roma, 31 mag. (askanews) - Alla viglia della scadenza, il 2 giugno, del fragile cessate il fuoco in vigore da 2 mesi, appello urgente per una ...È l'allarme lanciato da Oxfam alla vigilia della scadenza del cessate il fuoco in vigore da due mesi, il prossimo 2 giugno. Il primo raggiunto nel paese dal 2016, che ha ridato una tenue speranza a un ...