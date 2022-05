Osservatorio Confindustria Bergamo – Agenzie Lavoro | cala la domanda nel 1° trimestre

(Di martedì 31 maggio 2022) Nei primi tre mesi 2022 ladi personale in somministrazione giunta alleè diminuita del 4,1% sull’ultimo2021 Si conferma così una tendenza che si era già manifestata nel corso della precedente rilevazione. Tuttavia, il confronto rispetto agli stessi mesi del 2021, molto condizionati dalla pandemia, resta largamente positivo, evidenziando una crescita del 49 per cento. Gli ultimi dati dell’per il, delineano quindi uno scenario ancora sostanzialmente favorevole, ma al tempo stesso fanno trasparire una maggiore prudenza da parte delle imprese, da mettere in relazione con i peggiorati scenari economici degli ultimi mesi. Nel complesso, tuttavia, emergono anche nell’ultima analisi ...

Industria Bergamo: cala la domanda di personale nelle agenzie per il lavoro Confindustria – ha aggiunto - si impegna a sostenere questi ... Per il sottosegretario Tiziana Nisini, che già il 20 gennaio 2022, in occasione dell'Osservatorio nazionale sulle Reti d'Impresa, aveva ...Paolo Piantoni, direttore generale di Confindustria Bergamo: "Nonostante il rallentamento della domanda, si conferma però la difficile reperibilità di figure specializzate e, in diversi casi, anche di ..."