Orsini senza più freni: Draghi manipola l'opinione pubblica, cosa vuole davvero... (Di martedì 31 maggio 2022) Il premier Mario Draghi manipola l'opinione pubblica perché vuole nascondere agli italiani che il suo obiettivo è quello di allungare la guerra in Ucraina. La tesi, neanche a dirlo, è del professore della Luiss Alessandro Orsini impegnato da mesi in una "battaglia intellettuale" sulla narrazione del conflitto e sui ruoli della Russia e dell'Occidente. Il prof in un articolo uscito sul Fatto martedì 31 maggio afferma che "la manipolazione dell'opinione pubblica è fondamentale nella lotta per il potere" è fondamentale e i manipolatori democratici "sono una merce ambita dai governi occidentali" perché la materia nei regimi non dittatoriali è complicata, spiega Orsini, e necessita di tecniche raffinate. ... Leggi su iltempo (Di martedì 31 maggio 2022) Il premier Mariol'perchénascondere agli italiani che il suo obiettivo è quello di allungare la guerra in Ucraina. La tesi, neanche a dirlo, è del professore della Luiss Alessandroimpegnato da mesi in una "battaglia intellettuale" sulla narrazione del conflitto e sui ruoli della Russia e dell'Occidente. Il prof in un articolo uscito sul Fatto martedì 31 maggio afferma che "lazione dell'è fondamentale nella lotta per il potere" è fondamentale e itori democratici "sono una merce ambita dai governi occidentali" perché la materia nei regimi non dittatoriali è complicata, spiega, e necessita di tecniche raffinate. ...

