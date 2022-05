Open, Renzi: “Per pm Genova corrispondenza non come sms ma con piccione viaggiatore…” (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – “L’articolo 68 comma 3 della Costituzione dice che serve l’autorizzazione del Parlamento per sottoporre a intercettazione di conversazione o comunicazioni e sequestro di corrispondenza un parlamentare, e specifica ‘in qualsiasi forma’. I giudici di Genova dicono che un sms non è né comunicazione né corrispondenza: quindi adesso chiederò se comunicazione o corrispondenza è un piccione viaggiatore, se lo è il codice morse…”. Così Matteo Renzi presentando ‘Il mostro’ a Parma. “Battute a parte noi continuiamo con il sorriso: quello che sta accadendo sulla vicenda Open è uno scandalo, un processo politico alla politica. Appena ci sarà la sentenza della Corte Costituzionale torneremo dai giudici di Genova e gli chiederemo conto anche ... Leggi su italiasera (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – “L’articolo 68 comma 3 della Costituzione dice che serve l’autorizzazione del Parlamento per sottoporre a intercettazione di conversazione o comunicazioni e sequestro diun parlamentare, e specifica ‘in qualsiasi forma’. I giudici didicono che un sms non è né comunicazione né: quindi adesso chiederò se comunicazione oè unviaggiatore, se lo è il codice morse…”. Così Matteopresentando ‘Il mostro’ a Parma. “Battute a parte noi continuiamo con il sorriso: quello che sta accadendo sulla vicendaè uno scandalo, un processo politico alla politica. Appena ci sarà la sentenza della Corte Costituzionale torneremo dai giudici die gli chiederemo conto anche ...

