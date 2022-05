Open: Renzi, 'magistrati bravi perseguono reati non stringono cordoni sanitari' (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - “Lo Stato deve rispettare la libertà della persona, deve avere delle prove per procedere e non farlo perché ritiene di avere di fronte un avversario politico. Nel caso Open siamo di fronte a uno scandalo perché non si discute del reato ma di cosa è un partito e cosa non lo è. Sapete chi sono i testimoni dell'accusa ? Bersani e Bindi". Così Matteo Renzi presentando 'Il Mostro' a Parma. "Solo nei Paesi non democratici si fanno processi alle forme organizzative della politica. Io non ce l'ho con magistratura democratica, è magistratura democratica che ce l ha con me. Se noi abbiamo una corrente della magistratura che dice che intorno a un avversario politico va stretto un cordone sanitario siamo oltre il gioco democratico, perché i magistrati non stringono ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - “Lo Stato deve rispettare la libertà della persona, deve avere delle prove per procedere e non farlo perché ritiene di avere di fronte un avversario politico. Nel casosiamo di fronte a uno scandalo perché non si discute del reato ma di cosa è un partito e cosa non lo è. Sapete chi sono i testimoni dell'accusa ? Bersani e Bindi". Così Matteopresentando 'Il Mostro' a Parma. "Solo nei Paesi non democratici si fanno processi alle forme organizzative della politica. Io non ce l'ho con magistratura democratica, è magistratura democratica che ce l ha con me. Se noi abbiamo una corrente della magistratura che dice che intorno a un avversario politico va stretto un cordoneo siamo oltre il gioco democratico, perché inon...

