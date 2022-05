Omicidio Ciatti, la rabbia del padre: “Aspetto giustizia per il mio Niccolò ma che dolore vedere il suo assassino libero” (Di martedì 31 maggio 2022) In Spagna al via il processo. Papà Luigi: "È stato uno shock trovarmi per la prima volta davanti a chi mi ha ucciso un figlio con un calcio: lui e il suo complice ci hanno distrutto la vita" Leggi su repubblica (Di martedì 31 maggio 2022) In Spagna al via il processo. Papà Luigi: "È stato uno shock trovarmi per la prima volta davanti a chi mi ha ucciso un figlio con un calcio: lui e il suo complice ci hanno distrutto la vita"

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Al via il processo per la morte di Niccolò Ciatti, ucciso nell'estate del 2017 a 22 anni in una discoteca di Lloret… - pazzoperrep : Osservatorio Inviati. Michele Bocci (@michelebocci1), che per oltre due anni ha seguito la pandemia, cambia decis… - zazoomblog : Omicidio Ciatti: al via il processo in Spagna - #Omicidio #Ciatti: #processo #Spagna - novasocialnews : Omicidio Ciatti, procura chiede 24 anni per Bissoultanov - angiuoniluigi : RT @repubblica: Omicidio Ciatti, la rabbia del padre: “Aspetto giustizia per il mio Niccolò ma che dolore vedere il suo assassino libero” [… -