Oltre l’86 per cento delle aziende russe colpito da sanzioni (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Oltre l’86% delle aziende in Russia è interessato dalle sanzioni internazionali a causa dell’attacco in Ucraina. Il dato è riportato nel “Monitoraggio dello stato attuale degli affari”, rapporto presentato dall’ufficio del presidente della Federazione Russa per la tutela dei diritti degli imprenditori Boris Titov, secondo il quale, “dell’86,8% degli imprenditori colpiti dalle sanzioni, il 77,4% si è adattato o spera di farlo, mentre l’11,7% non è stato in grado di adattarsi e ha dovuto chiudere l’attività, in tutto o in parte”. L’indagine ha coinvolto dirigenti e proprietari di 6 mila società di 85 regioni della Federazione Russa e, secondo i dati emersi, la stragrande maggioranza degli intervistati (67,1%) sta vivendo i risultati di una recessione ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) –in Russia è interessato dalleinternazionali a causa dell’attacco in Ucraina. Il dato è riportato nel “Monitoraggio dello stato attuale degli affari”, rapporto presentato dall’ufficio del presidente della Federazione Russa per la tutela dei diritti degli imprenditori Boris Titov, secondo il quale, “del,8% degli imprenditori colpiti dalle, il 77,4% si è adattato o spera di farlo, mentre l’11,7% non è stato in grado di adattarsi e ha dovuto chiudere l’attività, in tutto o in parte”. L’indagine ha coinvolto dirigenti e proprietari di 6 mila società di 85 regioni della Federazione Russa e, secondo i dati emersi, la stragrande maggioranza degli intervistati (67,1%) sta vivendo i risultati di una recessione ...

Pubblicità

fisco24_info : Oltre l'86 per cento delle aziende russe colpito da sanzioni: (Adnkronos) - Secondo un sondaggio della Federazione… - Carmela_oltre : RT @beabri: - L'86% degli Italiani è favorevole al #salariominimo (SWG); - Il 61,3% al matrimonio egualitario; - Il 55,8% alle adozioni da… - scaribel : @Frances97873827 @unluckygiulio Ma no hanno giocato in 3 vs 11 ???????? Tra l'altro due dei tre citati sono entrati all… - LeoBonny97 : @MussieWeldu @rudogoall @tomdelonge87 @MarcoFack18 @86_longo Fratello qui l'unico che non riesce a comprendere sei… - Carmela_oltre : RT @PossibileIt: Secondo un sondaggio di #SWG, l'86% degli Italiani è favorevole al #salariominimo. È un dato enorme, che impone alla polit… -