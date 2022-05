Oggi 24.267 nuovi casi di Covid e 66 morti, la positività sale al 10% (Di martedì 31 maggio 2022) AGI - Sono 24.267 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 7.537 di ieri ma soprattutto i 31.024 di martedì scorso, a conferma di un trend settimanale in costante calo. I tamponi processati sono 242.060 (ieri 80.177) con il tasso di positività che sale dal 9,4% al 10%. I decessi sono 66 (ieri 62). Le vittime totali da inizio pandemia salgono a 166.697. In calo i pazienti negli ospedali. Le terapie intensive, infatti, sono 7 in meno (ieri -5) con 25 ingressi giornalieri, e sono in tutto 248. Nei reparti ordinari si contano 160 pazienti in meno (ieri +47), per un totale di 5.121. La regione con il maggior numero di casi di Oggi è la Lombardia con 3.290 contagi, seguita dal Lazio (+3.218), Campania (+2.749), Sicilia (+2.711) e Veneto ... Leggi su agi (Di martedì 31 maggio 2022) AGI - Sono 24.267 iregistrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 7.537 di ieri ma soprattutto i 31.024 di martedì scorso, a conferma di un trend settimanale in costante calo. I tamponi processati sono 242.060 (ieri 80.177) con il tasso dichedal 9,4% al 10%. I decessi sono 66 (ieri 62). Le vittime totali da inizio pandemia salgono a 166.697. In calo i pazienti negli ospedali. Le terapie intensive, infatti, sono 7 in meno (ieri -5) con 25 ingressi giornalieri, e sono in tutto 248. Nei reparti ordinari si contano 160 pazienti in meno (ieri +47), per un totale di 5.121. La regione con il maggior numero didiè la Lombardia con 3.290 contagi, seguita dal Lazio (+3.218), Campania (+2.749), Sicilia (+2.711) e Veneto ...

