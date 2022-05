Notizia a sorpresa: Michele Criscitiello ha annunciato le dimissioni (Di martedì 31 maggio 2022) Michele Criscitiello, già Ceo e direttore, è diventato nella giornata di ieri proprietario unico di Italia Sport Communication (ISC), la società che edita Sportitalia, canale televisivo di carattere sportivo in onda in chiaro e gratuitamente sul digitale terrestre e in streaming. All’indomani della Notizia, Criscitiello si è invece dimesso dalla carica di Presidente della Folgore Caratese, squadra militante in Serie D. Ad ufficializzare le dimissioni è stata la stessa Folgore Caratese, attraverso un breve comunicato sulla pagina Facebook del club. Comunicato Folgore Caratese, dimissioni Criscitiello “Michele Criscitiello – si legge nel comunicato – dopo sei anni alla guida della US Folgore Caratese, lascia ufficialmente la ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 31 maggio 2022), già Ceo e direttore, è diventato nella giornata di ieri proprietario unico di Italia Sport Communication (ISC), la società che edita Sportitalia, canale televisivo di carattere sportivo in onda in chiaro e gratuitamente sul digitale terrestre e in streaming. All’indomani dellasi è invece dimesso dalla carica di Presidente della Folgore Caratese, squadra militante in Serie D. Ad ufficializzare leè stata la stessa Folgore Caratese, attraverso un breve comunicato sulla pagina Facebook del club. Comunicato Folgore Caratese,– si legge nel comunicato – dopo sei anni alla guida della US Folgore Caratese, lascia ufficialmente la ...

