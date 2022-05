Nothing Phone presto in arrivo: tanta curiosità intorno al telefono (Di martedì 31 maggio 2022) Siete curiosi anche voi di conoscere il prossimo Nothing Phone? La start-up, che ricordiamo essere stata fondata a Londra da Carl Pei, ex CEO e co-fondatore di OnePlus, sta facendo un lavoro encomiabile nel condurre la campagna marketing antecedete al lancio di questo nuovo progetto. Il frame laterale del dispositivo verrà realizzato in alluminio riciclato, mentre la scocca posteriore sarà trasparente. Nothing Phone monterà uno schermo AMOLED da 6.43 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di refresh rate a 90Hz. Il processore di riferimento sarà un Qualcomm Snapdragon, un 778G o un 7 Gen. 1, con 8GB di RAM e 128GB di storage interno. Nothing Phone monterà una fotocamera posteriore con un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolare da 8MP ed uno di profondità da 2MP. La ... Leggi su optimagazine (Di martedì 31 maggio 2022) Siete curiosi anche voi di conoscere il prossimo? La start-up, che ricordiamo essere stata fondata a Londra da Carl Pei, ex CEO e co-fondatore di OnePlus, sta facendo un lavoro encomiabile nel condurre la campagna marketing antecedete al lancio di questo nuovo progetto. Il frame laterale del dispositivo verrà realizzato in alluminio riciclato, mentre la scocca posteriore sarà trasparente.monterà uno schermo AMOLED da 6.43 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di refresh rate a 90Hz. Il processore di riferimento sarà un Qualcomm Snapdragon, un 778G o un 7 Gen. 1, con 8GB di RAM e 128GB di storage interno.monterà una fotocamera posteriore con un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolare da 8MP ed uno di profondità da 2MP. La ...

