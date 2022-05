“Non è giusto ciò che mi fanno”. Isola dei Famosi, Lory Del Santo denuncia tutto. Accusa Vaporidis (Di martedì 31 maggio 2022) Lory Del Santo Isola dei Famosi ancora una volta finisce nel mirino degli altri naufraghi. Infatti, dopo la puntata numero 21 del reality condotto da Ilary Blasi, il leader Luca Daffrè ha deciso di mandarla al televoto contro la modella argentina Estefania Bernal. Ha giustificato la sua scelta spiegando di non aver gradito il suo atteggiamento nel corso della settimana. Dopo essere rientrati sull’Isola, Nicolas Vaporidis – come hanno mostrato le immagini del daytime del 31 maggio – ha commentato l’ennesima nomination di Lory puntando il dito contro l’atteggiamento della naufraga. Durante la puntata Lory Del Santo Isola dei Famosi è stata difesa dalla sua amica Delia Duran che era in studio. La ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 31 maggio 2022)Deldeiancora una volta finisce nel mirino degli altri naufraghi. Infatti, dopo la puntata numero 21 del reality condotto da Ilary Blasi, il leader Luca Daffrè ha deciso di mandarla al televoto contro la modella argentina Estefania Bernal. Ha giustificato la sua scelta spiegando di non aver gradito il suo atteggiamento nel corso della settimana. Dopo essere rientrati sull’, Nicolas– come hanno mostrato le immagini del daytime del 31 maggio – ha commentato l’ennesima nomination dipuntando il dito contro l’atteggiamento della naufraga. Durante la puntataDeldeiè stata difesa dalla sua amica Delia Duran che era in studio. La ...

Pubblicità

ignaziocorrao : Giusto un promemoria per chi fa finta di non vedere. Italia unico grande Paese ???? ad aver aumentato le importazioni… - borghi_claudio : Giusto per evitare troppa aria fritta postiamo direttamente il documento originale. Ecco il PNRR come votato e appr… - AlexBazzaro : In tv e sui giornali la narrazione è già cambiata da “la riforma del catasto non porta nuove tasse” a “è giusto che… - 81Thailand : @CucchiRiccardo Solo il futuro nostro con Lotito non è ben garantito,caro Dottor Cucchi penso sia il momento giusto… - Max_XVI_G : @ComuneMI Mi si scusi ma i minori dovrebbero studiare, non lavorare, se non in alternanza con la scuola. Inclusione… -