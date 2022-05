Nicole Kidman investe in Vegamour, per salvare capelli e Pianeta (Di martedì 31 maggio 2022) Getty, Photo by Matt Winkelmeyer/WireImage Pare che Nicole Kidman si sia letteralmente innamorata al primo shampoo di Vegamour. Stando a quanto riportato da WWD, infatti, l’attrice avrebbe scelto di diventare wellness advocate e investitore del brand originario di Los Angeles dopo averne provato i prodotti durante la quarantena in Australia. Una novità assoluta per Nicole Kidman, da sempre molto cauta nella scelta delle partnership beauty. Come ha dichiarato al magazine statunitense, infatti, desiderava sostenere brand che «dessero il loro contributo al mondo, rendendolo migliore e aiutando le persone». Deve essere per questo che Vegamour le ha fatto perdere la testa. La filosofia del brand di Daniel Hodgdon, infatti, si basa su etica e scienza. Ma anche su formulazioni organiche e ... Leggi su amica (Di martedì 31 maggio 2022) Getty, Photo by Matt Winkelmeyer/WireImage Pare chesi sia letteralmente innamorata al primo shampoo di. Stando a quanto riportato da WWD, infatti, l’attrice avrebbe scelto di diventare wellness advocate e investitore del brand originario di Los Angeles dopo averne provato i prodotti durante la quarantena in Australia. Una novità assoluta per, da sempre molto cauta nella scelta delle partnership beauty. Come ha dichiarato al magazine statunitense, infatti, desiderava sostenere brand che «dessero il loro contributo al mondo, rendendolo migliore e aiutando le persone». Deve essere per questo chele ha fatto perdere la testa. La filosofia del brand di Daniel Hodgdon, infatti, si basa su etica e scienza. Ma anche su formulazioni organiche e ...

