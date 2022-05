Nicola Savino, il dettaglio manda in tilt il pubblico dell’Isola dei Famosi (Di martedì 31 maggio 2022) Nicola Savino il dettaglio dell’abito all’Isola dei Famosi. Opinionista accanto a Vladimir Luxuria nella sedicesima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi e in onda in prima serata il lunedì su Canale 5, il conduttore radiofonico ha convinto il pubblico televisivo e in una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato la sua esperienza all’Isola insieme all’amica Vladimir Luxuria. “Il segreto della riuscita mia e di Vladimir è che abbiamo due ruoli distinti: lei è sia leggera che ironica, e in questo mi somiglia, ma volendo ha anche le corde della serietà, si appassiona al dibattito vero del reality, alle strategie, agli scontri che avvengono e che io invece seguo meno”, ha raccontato l’opinionista dell’Isola dei Famosi. Da quando è ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 31 maggio 2022)ildell’abito all’Isola dei. Opinionista accanto a Vladimir Luxuria nella sedicesima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi e in onda in prima serata il lunedì su Canale 5, il conduttore radiofonico ha convinto iltelevisivo e in una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato la sua esperienza all’Isola insieme all’amica Vladimir Luxuria. “Il segreto della riuscita mia e di Vladimir è che abbiamo due ruoli distinti: lei è sia leggera che ironica, e in questo mi somiglia, ma volendo ha anche le corde della serietà, si appassiona al dibattito vero del reality, alle strategie, agli scontri che avvengono e che io invece seguo meno”, ha raccontato l’opinionistadei. Da quando è ...

