Niccolò Ciatti, il padre a iNews24: "Spero che vengano confermate le pene richieste. Andremo avanti fino a che non avremo giustizia" (Di martedì 31 maggio 2022) Ieri, lunedì 30 maggio è cominciato il processo al ceceno Rassoul Bissoultanov, presunto responsabile della morte di Niccolò Ciatti, ucciso nell'estate del 2017 in una discoteca a Lloret de Mar. Aveva 22 anni. La Procura spagnola ha chiesto 24 anni di carcere. Verrà valutata anche la posizione del presunto complice, Movsar Magomadod – accusato dai genitori L'articolo proviene da iNews24.it.

