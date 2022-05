Netflix, pubblico al settimo cielo: straordinaria novità a giugno (Di martedì 31 maggio 2022) Arrivano novità pazzesche per gli utenti ed abbonati di Netflix nel mese di giugno. Basterà attendere qualche giorno per le sorprese Negli ultimi tempi si è parlato di una crisi di pubblico e di seguito per Netflix. La nota piattaforma internazionale, che regala quotidianamente contenuti esclusivi tra film e serie TV, ha bisogno di risollevare L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 31 maggio 2022) Arrivanopazzesche per gli utenti ed abbonati dinel mese di. Basterà attendere qualche giorno per le sorprese Negli ultimi tempi si è parlato di una crisi die di seguito per. La nota piattaforma internazionale, che regala quotidianamente contenuti esclusivi tra film e serie TV, ha bisogno di risollevare L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

zairplanesj : RT @hurtndstrong: ma il pubblico di netflix è pronto ad innamorarsi e a soffrire come non mai grazie a loro? #marefuori #marefuori3 https:/… - sofiaaxzayn : RT @hurtndstrong: ma il pubblico di netflix è pronto ad innamorarsi e a soffrire come non mai grazie a loro? #marefuori #marefuori3 https:/… - fattoputiniano : @RobbsRoys The Witcher è su Netflix ed ha avuto un ottimo riscontro di pubblico. - mare_fuorif_p : RT @hurtndstrong: ma il pubblico di netflix è pronto ad innamorarsi e a soffrire come non mai grazie a loro? #marefuori #marefuori3 https:/… - callmegiorgia_ : RT @nnastyxmir: Troppo contenta che #MareFuori sbarchi su Netflix con la possibilità di arrivare ad un pubblico più vasto. Una serie intens… -