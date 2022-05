Nel diluvio di porpore, il Papa spara un siluro contro la Chiesa americana (Di martedì 31 maggio 2022) La notizia più importante il Papa l’ha data prima di elencare i nomi dei ventuno nuovi cardinali che riceveranno la berretta rossa il prossimo 27 agosto. Dopo otto anni, infatti, Francesco riunirà a Roma tutti i cardinali per discutere e confrontarsi sulla riforma della curia che entrerà in vigore il prossimo 5 giugno. Due giorni di dibattito (il 29 e il 30 agosto) che serviranno soprattutto ai porporati per conoscersi. La scelta infatti di andare a prendere i cardinali alla fine del mondo e per di più in sedi non tradizionalmente cardinalizie ha fatto sì che buona parte di coloro che saranno chiamati a eleggere il successore di Bergoglio non si conoscano tra loro. Non solo: di tanti non si conoscono neppure le idee sullo stato e sul futuro della Chiesa. Non proprio dettagli, considerato l’alto compito cui sono chiamati. L’ultima volta che si ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 31 maggio 2022) La notizia più importante ill’ha data prima di elencare i nomi dei ventuno nuovi cardinali che riceveranno la berretta rossa il prossimo 27 agosto. Dopo otto anni, infatti, Francesco riunirà a Roma tutti i cardinali per discutere e confrontarsi sulla riforma della curia che entrerà in vigore il prossimo 5 giugno. Due giorni di dibattito (il 29 e il 30 agosto) che serviranno soprattutto ai porporati per conoscersi. La scelta infatti di andare a prendere i cardinali alla fine del mondo e per di più in sedi non tradizionalmente cardinalizie ha fatto sì che buona parte di coloro che saranno chiamati a eleggere il successore di Bergoglio non si conoscano tra loro. Non solo: di tanti non si conoscono neppure le idee sullo stato e sul futuro della. Non proprio dettagli, considerato l’alto compito cui sono chiamati. L’ultima volta che si ...

