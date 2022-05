Negli invasi pugliesi mancano 57 milioni di metri cubi di acqua rispetto alle capienza Siccità | ad aprile notevolissimo calo di precipitazioni rispetto allo stesso mese di due anni fa

(Di martedì 31 maggio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Con l’arrivo di Scipione, l’anticiclone africano che investirà la Puglia con valori fino a 40°C, fa crescere l’allarmecon 57did’in menoalla capacità degliartificiali, quando adsono caduti 160 millidi pioggia in menoa duefa. E’ quanto emerge dall’analisi di Coldiretti Puglia, sulla base dei dati dell’Osservatorio ANBI Nazionale, con le piogge ridotte al lumicino secondo quanto rilevato dal Consorzio di Bonifica della Capitanata. La mancanza di piogge, dopo un inverno 2022 con 1/3 di rovesci in meno ha già fatto scattare l’allarme ...

NoiNotizie : Negli invasi pugliesi #Puglia mancano 57 milioni di metri cubi di acqua rispetto alle capienza… - LaGazzettaWeb : Siccità: in Puglia -57mln metri cubi di acqua negli invasi, ad aprile -160mm di pioggia - Blackcatgatto : @Giusepp42103813 Chi vive sul confine spesso parla la lingua di oltre confine.Negli anni la Russia ha imposto il Ru… - jdroad : @Giul_Granato Devono aspettare di essere invasi o trovarsi nei guai per agire quindi. Mi sembra un'ottima idea. Si,… - RobiC_tw : @LoschiRoberto @TheQ_continuum @gloquenzi @SalvaCostanzo Bravo distingui invasi e invasori. È anche possibile disti… -

La Gazzetta del Mezzogiorno

Peraltro la classifica degli anni più caldiultimi due secoli si concentra nell'ultimo ... Il progetto " duce la Coldiretti " prevede la realizzazione di una rete di piccolicon basso ......del suo nuovo incarico Baffari ingaggiò 'un lungo braccio di ferro con l'Agenzia regionale per l'ambiente della Basilicata' per l'aumento dei controlli sulla qualità delle acque raccolte... Siccità: in Puglia -57mln metri cubi di acqua negli invasi, ad aprile -160mm di pioggia I rubinetti delle dighe trentine resteranno chiusi, nonostante le richieste del Veneto che invoca rilasci per l'agricoltura. Lo ha chiarito il vice presidente della Provincia di Trento, Mario Tonina, ...Europa Verde-Verdi, chiede che la Regione Basilicata, in assenza di un piano di tutela delle acque superficiali, sospenda le autorizzazioni delle concessioni a Eni e Total finché non si esca dall’infr ...