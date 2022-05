Nba Finals 2022, Boston-Golden State: calendario, programma, orari e diretta tv della serie (Di martedì 31 maggio 2022) Il calendario e il programma completo delle Finals di Nba 2022. I Boston Celtics hanno vinto la resistenza di Miami al termine di una serie epica, aggiudicandosi l’Eastern Conference ma soprattutto guadagnandosi la possibilità di giocarsi il titolo contro Golden State Warriors, che si erano liberato più agilmente di Dallas. Una sfida che promette ancora una volta grande spettacolo, mettendo uno davanti all’altro Jayson Tatum e Stephen Curry, i due leader indiscussi delle due franchigie, che rispettivamente, nei playoff, hanno viaggiato fin a 27.0 e 25.9 punti a partita. Ecco quindi le date della serie, che sarà ancora una volta alla meglio delle 7 gare, e le cui partite saranno visibili su Sky e Now Tv, oppure con ... Leggi su sportface (Di martedì 31 maggio 2022) Ile ilcompleto delledi Nba. ICeltics hanno vinto la resistenza di Miami al termine di unaepica, aggiudicandosi l’Eastern Conference ma soprattutto guadagnandosi la possibilità di giocarsi il titolo controWarriors, che si erano liberato più agilmente di Dallas. Una sfida che promette ancora una volta grande spettacolo, mettendo uno davanti all’altro Jayson Tatum e Stephen Curry, i due leader indiscussi delle due franchigie, che rispettivamente, nei playoff, hanno viaggiato fin a 27.0 e 25.9 punti a partita. Ecco quindi le date, che sarà ancora una volta alla meglio delle 7 gare, e le cui partite saranno visibili su Sky e Now Tv, oppure con ...

Pubblicità

Dtti_digitale : Gli Stati Uniti si apprestano a vivere uno dei momenti sportivi più appassionanti e spettacolari, le Finals NBA, ch… - Nicola89144151 : La programmazione delle NBA finals su Sky Sport! - emilan46 : RT @AroundTheGameIT: I Golden State Warriors hanno raggiunto le NBA Finals per la sesta volta negli ultimi 8 anni, i primi a riuscirci dai… - basketinside360 : Le Finals di basket NBA Celtics-Warriors in diretta su Sky Sport NBA e in streaming su NOW -… - AroundTheGameIT : I Golden State Warriors hanno raggiunto le NBA Finals per la sesta volta negli ultimi 8 anni, i primi a riuscirci d… -