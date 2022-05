Nazionale, Mancini convoca 30 azzurri: c’è il giovane Gnonto, ecco chi è (Di martedì 31 maggio 2022) Trenta i giocatori scelti per la sfida finale all’Argentina dell’uno giugno Roberto Mancini ha convocato 30 giorcatori per la sfida all’Argentina, tra questi c’è anche Wilfried Gnonto, attaccante dello Zurigo e della Nazionale U19. La Nazionale campione d’Europa sfiderà l’uno giugno a Wembley l’argentina per la “Finalissima” (ovvero la Coppa dei Campioni per nazionali). Spicca così il nome di Wilfried Gnonto, classe 2003 nato a Verbania da una famiglia di origine ivoriana. Gnonto, chi è il giovane attaccante convocato da Mancini Nei test di Coverciano Gnonto ha ben impressionato Mancini tanto da convincere il C. T a convocarlo. Per Gnonto si tratta ... Leggi su 361magazine (Di martedì 31 maggio 2022) Trenta i giocatori scelti per la sfida finale all’Argentina dell’uno giugno Robertohato 30 giorcatori per la sfida all’Argentina, tra questi c’è anche Wilfried, attaccante dello Zurigo e dellaU19. Lacampione d’Europa sfiderà l’uno giugno a Wembley l’argentina per la “Finalissima” (ovvero la Coppa dei Campioni per nazionali). Spicca così il nome di Wilfried, classe 2003 nato a Verbania da una famiglia di origine ivoriana., chi è ilattaccanteto daNei test di Covercianoha ben impressionatotanto da convincere il C. T arlo. Persi tratta ...

