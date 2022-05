Nazionale, Mancini chiama Immobile: Ciro sarà ancora azzurro (Di martedì 31 maggio 2022) Il c.t. della Nazionale Mancini ha telefonato a Immobile. L’avventura in azzurro del bomber della Lazio non è finita Una telefonata per il disgelo. Il c.t. della Nazionale Mancini, nei giorni scorsi, ha chiamato Immobile: si sono parlati, Ciro ha spiegato il problema alla caviglia che lo terrà lontano dal campo ancora per un po’ e le sue idee sul futuro. Come riporta La Repubblica, è stata la prima chiacchierata dopo la delusione per la mancata qualificazione al Mondiale, quando il ragazzo aveva deciso di non voler più essere il capro espiatorio di un fallimento generale. La delusione resta, certo, ma gli obiettivi raggiunti con la Lazio (quarta volta capocannoniere in Serie A) lo hanno ricaricato e sa che non ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 31 maggio 2022) Il c.t. dellaha telefonato a. L’avventura indel bomber della Lazio non è finita Una telefonata per il disgelo. Il c.t. della, nei giorni scorsi, hato: si sono parlati,ha spiegato il problema alla caviglia che lo terrà lontano dal campoper un po’ e le sue idee sul futuro. Come riporta La Repubblica, è stata la prima chiacchierata dopo la delusione per la mancata qualificazione al Mondiale, quando il ragazzo aveva deciso di non voler più essere il capro espiatorio di un fallimento generale. La delusione resta, certo, ma gli obiettivi raggiunti con la Lazio (quarta volta capocannoniere in Serie A) lo hanno ricaricato e sa che non ...

