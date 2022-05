Nazionale, la “sorpresa” di Mancini è il figlio di ivoriani Willy Gnonto. Un video-cartoon già lo celebra (Di martedì 31 maggio 2022) L’asso nella manica, per provare a strappare un minimo di interesse e di passione per la Nazionale esclusa dai Mondiali del Qatar di ottobre, si chiama Degnand Willy Gnonto, attaccante di talento delle giovanili dell’Inter che milita nel campionato svizzero. Potrebbe debuttare domani sera, a Wembley, nella Finalissima 2022, la più recente novità della Uefa, la Cup of Champions, una partita che disputano le nazionali vincitrici degli Europei della Coppa America, una sorta di SuperCoppa tra paesi, come quella dei club. In Nazionale arriva Willy Gnonto, figlio di genitori ivoriani Alto 1,70 m e dotato di agilità e tecnica sopraffine, così viene descritto Willy Gnonto, a cui nel 2019 l’Inter offrì un contratto da ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 31 maggio 2022) L’asso nella manica, per provare a strappare un minimo di interesse e di passione per laesclusa dai Mondiali del Qatar di ottobre, si chiama Degnand, attaccante di talento delle giovanili dell’Inter che milita nel campionato svizzero. Potrebbe debuttare domani sera, a Wembley, nella Finalissima 2022, la più recente novità della Uefa, la Cup of Champions, una partita che disputano le nazionali vincitrici degli Europei della Coppa America, una sorta di SuperCoppa tra paesi, come quella dei club. Inarrivadi genitoriAlto 1,70 m e dotato di agilità e tecnica sopraffine, così viene descritto, a cui nel 2019 l’Inter offrì un contratto da ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Annuncio a sorpresa da parte della Federazione: con un comunicato l' Italbasket rivela che Meo Sacchetti non è più… - fabrizsaporito : RT @Eurosport_IT: Annuncio a sorpresa da parte della Federazione: con un comunicato l' Italbasket rivela che Meo Sacchetti non è più il CT… - hulkpowerfan : RT @chiaragribaudo: Ricordo la sua fiducia nei giovani. Con lui organizzammo la prima festa nazionale Anpi e ho sempre mantenuto un rapport… - Giuspio0823 : RT @Eurosport_IT: Annuncio a sorpresa da parte della Federazione: con un comunicato l' Italbasket rivela che Meo Sacchetti non è più il CT… - Basketcaffe : RT @Eurosport_IT: Annuncio a sorpresa da parte della Federazione: con un comunicato l' Italbasket rivela che Meo Sacchetti non è più il CT… -