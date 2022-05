Nazionale, ecco i 30 convocati di Mancini per la Finalissima contro l’Argentina: tra gli attaccanti spunta una sorpresa (Di martedì 31 maggio 2022) Si avvicina la Finalissima, Coppa dei Campioni Conmebol-Uefa 2022, la sfida di Wembley che vedrà gli Azzurri di Roberto Mancini giocare contro i campioni sudamericani dell’Argentina. Dopo la conferenza stampa di Giorgio Chiellini – che ha salutato da capitano della Nazionale l’aula magna del Centro Tecnico Federale – la squadra ha svolto una seduta di allenamento pomeridiana sui campi 3 e 4 di Coverciano. Al termine della preparazione, il Commissario tecnico ha diramato la lista dei calciatori che prenderanno parte all’incontro (un gruppo di 30). Questa la lista dei convocati: Portieri: Cragno, Donnarumma, Gollini, Meret (oltre a Sirigu, infortunato); difensori: Di Lorenzo, Florenzi, Lazzari, Acerbi, Bastoni, Bonucci, Chiellini, Emerson, Spinazzola; centrocampisti: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Si avvicina la, Coppa dei Campioni Conmebol-Uefa 2022, la sfida di Wembley che vedrà gli Azzurri di Robertogiocarei campioni sudamericani del. Dopo la conferenza stampa di Giorgio Chiellini – che ha salutato da capitano dellal’aula magna del Centro Tecnico Federale – la squadra ha svolto una seduta di allenamento pomeridiana sui campi 3 e 4 di Coverciano. Al termine della preparazione, il Commissario tecnico ha diramato la lista dei calciatori che prenderanno parte all’in(un gruppo di 30). Questa la lista dei: Portieri: Cragno, Donnarumma, Gollini, Meret (oltre a Sirigu, infortunato); difensori: Di Lorenzo, Florenzi, Lazzari, Acerbi, Bastoni, Bonucci, Chiellini, Emerson, Spinazzola; centrocampisti: ...

Pubblicità

MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Nazionale, ecco i 30 convocati di Mancini per la Finalissima contro l’Argentina: tra gli attaccanti spunta una sorpres… - fattoquotidiano : Nazionale, ecco i 30 convocati di Mancini per la Finalissima contro l’Argentina: tra gli attaccanti spunta una sorp… - frasicilia : A proposito della polemica su #SaraPinna, ecco cosa accadde a Montebelluna alla mia squadra di Palermo, la Panormus… - SaverioColombo : RT @1897_frank: Acconsente mercato a chi ha 700 milioni di euro di debito, con sponsorizzazione (diciamo sospette), non si dimette dopo la… - FitelNazionale : ???'LA PELLICOLA D'ORO': ecco le cinquina e le terne?? ?? Il premio ideato da Enzo De Camillis assieme alla FITeL Nazi… -