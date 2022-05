Nazionale basket, coach Sacchetti non è più il ct (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Meo Sacchetti non è più il coach della Nazionale italiana di basket. La federazione (Fip) “comunica che, al termine di un incontro svoltosi in data odierna a Roma tra il presidente della FIP Giovanni Petrucci e coach Meo Sacchetti, è stato risolto l’accordo contrattuale tra le parti”. “A Sacchetti, in carica dal settembre 2017 per un totale di 50 partite sulla panchina Azzurra, vanno i sentiti ringraziamenti per la professionalità e l’impegno dimostrati in questi anni e gli auguri per il prosieguo della sua carriera”, si legge in una nota. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Meonon è più ildellaitaliana di. La federazione (Fip) “comunica che, al termine di un incontro svoltosi in data odierna a Roma tra il presidente della FIP Giovanni Petrucci eMeo, è stato risolto l’accordo contrattuale tra le parti”. “A, in carica dal settembre 2017 per un totale di 50 partite sulla panchina Azzurra, vanno i sentiti ringraziamenti per la professionalità e l’impegno dimostrati in questi anni e gli auguri per il prosieguo della sua carriera”, si legge in una nota. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

