Nato, Erdogan: “Rischi per sicurezza da ingresso Svezia e Finlandia (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – L’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato comporta Rischi per la sicurezza della Turchia e per il futuro dell’Alleanza. Lo ha sottolineato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in un articolo scritto in esclusiva per l’Economist nel quale ha avvertito i due Paesi scandinavi e gli alleati a mettere fine ai loro doppi standard nella lotta al terrorismo. “La Turchia sostiene che l’ammissione di Svezia e Finlandia comporti Rischi per la propria sicurezza e per il futuro dell’organizzazione. Abbiamo tutto il diritto di aspettarci che quei Paesi, che a loro volta si aspettano che il secondo esercito più grande della Nato venga in loro difesa in base all’articolo 5, ... Leggi su italiasera (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – L’dinellacomportaper ladella Turchia e per il futuro dell’Alleanza. Lo ha sottolineato il presidente turco, Recep Tayyip, in un articolo scritto in esclusiva per l’Economist nel quale ha avvertito i due Paesi scandinavi e gli alleati a mettere fine ai loro doppi standard nella lotta al terrorismo. “La Turchia sostiene che l’ammissione dicomportiper la propriae per il futuro dell’organizzazione. Abbiamo tutto il diritto di aspettarci che quei Paesi, che a loro volta si aspettano che il secondo esercito più grande dellavenga in loro difesa in base all’articolo 5, ...

Pubblicità

ledicoladelsud : Nato, Erdogan: “Rischi per sicurezza da ingresso Svezia e Finlandia - LocalPage3 : Nato, Erdogan: 'Rischi per sicurezza da ingresso Svezia e Finlandia - ew2435465768 : RT @NFratoianni: Per #Erdogan mai nella #Nato Stati che sostengono terrorismo? È ora che la Turchia venga messa fuori dalla Nato, in nome d… - italiaserait : Nato, Erdogan: “Rischi per sicurezza da ingresso Svezia e Finlandia -