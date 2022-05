Nasti risponde ai cori romanisti con il body shaming su Zaniolo: “Ha un gamberetto” (Di martedì 31 maggio 2022) Chi ha detto che il body shaming è rivolto solo alle donne? Certo è più comune, ma non è l’unico tipo di offesa rivolta ad una persona per il suo aspetto. Anche i maschi ne sono vittime e ne sa qualcosa il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo, 22 anni. Che si è sentito attaccare direttamente nella sua ‘virilità’ dalla ex compagna, Chiara Nasti, oggi compagna del laziale Mattia Zaccagni da cui aspetta un figlio. Chiara Nasti con il compagno Mattia Zanccagni, giocatore della Lazio e padre del figlio che porta in grembo Nel pentolone della vergogna gli ingredienti ci sono tutti: la storica rivalità tra le due squadre della Capitale, la fine di una relazione, un’influencer da due milioni di followera su Instagram e i cori dei tifosi romanisti che mettono in dubbio la ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 31 maggio 2022) Chi ha detto che ilè rivolto solo alle donne? Certo è più comune, ma non è l’unico tipo di offesa rivolta ad una persona per il suo aspetto. Anche i maschi ne sono vittime e ne sa qualcosa il calciatore della Roma Nicolò, 22 anni. Che si è sentito attaccare direttamente nella sua ‘virilità’ dalla ex compagna, Chiara, oggi compagna del laziale Mattia Zaccagni da cui aspetta un figlio. Chiaracon il compagno Mattia Zanccagni, giocatore della Lazio e padre del figlio che porta in grembo Nel pentolone della vergogna gli ingredienti ci sono tutti: la storica rivalità tra le due squadre della Capitale, la fine di una relazione, un’influencer da due milioni di followera su Instagram e idei tifosiche mettono in dubbio la ...

