Napoli, Zanoli: 'Vorrei rimanere, ma non dipende solo da me. Spalletti con i giovani ha coraggio' (Di martedì 31 maggio 2022) Direttamente dal ritiro della Nazionale Under21, ecco le parole del terzino del Napoli Alessandro Zanoli: "Puntavo molto a questa convocazione, er... Leggi su calciomercato (Di martedì 31 maggio 2022) Direttamente dal ritiro della Nazionale Under21, ecco le parole del terzino delAlessandro: "Puntavo molto a questa convocazione, er...

Pubblicità

Azzurri : #Under21 ???? ?? Qualificazioni europee: Paolo #Nicolato convoca 2??6?? #Azzurrini per le gare contro Lussemburgo, S… - sportli26181512 : Napoli, Zanoli: 'Vorrei rimanere, ma non dipende solo da me. Spalletti con i giovani ha coraggio': Direttamente dal… - GioFrezzetti : RT @cn1926it: #Zanoli: “Voglio restare al #Napoli, ma non dipende solo da me. #Spalletti? Crede nei giovani” - tuttonapoli : Zanoli: “Voglio restare a Napoli, ma non dipende solo da me. Spalletti? Crede nei giovani” - _SiGonfiaLaRete : #Napoli, #Zanoli: “Contentissimo della convocazione in Under 21. Se resto? Non dipende solo da me…” -