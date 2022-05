Napoli, rinnovo Mertens: tutto tace. Il belga piace in Brasile, Qatar e Dubai (Di martedì 31 maggio 2022) Nessuna novità in casa Napoli sul rinnovo di Mertens. L’attaccante belga piace in Brasile, Qatar e Dubai Dopo le parole di De Laurentiis in conferenza stampa sui rinnovo di Dries Mertens e Kalidou Koulibaly, che sembrano quasi una sentenza sul futuro dei due, i due cominciano a guardarsi attorno. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per il belga il Napoli offre un contratto annuale con uno stipendio tra gli 1,2 e gli 1,5 milioni di euro mentre l’attaccante chiede un biennale. E allora ecco spuntare fuori le alternative, con Mertens che piace molto in Brasile, in Qatar e a Dubai. ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 31 maggio 2022) Nessuna novità in casasuldi. L’attaccanteinDopo le parole di De Laurentiis in conferenza stampa suidi Driese Kalidou Koulibaly, che sembrano quasi una sentenza sul futuro dei due, i due cominciano a guardarsi attorno. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per ililoffre un contratto annuale con uno stipendio tra gli 1,2 e gli 1,5 milioni di euro mentre l’attaccante chiede un biennale. E allora ecco spuntare fuori le alternative, conchemolto in, ine a. ...

